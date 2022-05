Ein französischer Ingenieur will so viele historische Gebäude in der Ukraine wie möglich zumindest virtuell bewahren - mit einem 3D-Scanner.

Emmanuel Durand erfasst mit seinem schwenkbaren Laserscanner Gebäude von allen Seiten. Zum Beispiel die stark beschädigte historische Feuerwache der ostukrainischen Stadt Charkiw. Das Gerät kann 500.000 Punkte pro Sekunde scannen. Tausende Punkte für ein Gebäude Später müssen diese Daten "wie Puzzle-Stücke" wieder zusammengelegt werden. Die digitale Nachbildung ist bis auf fünf Millimeter genau. Sie zeigt den aktuellen Zustand des Gebäudes und auch, wo die Statik gelitten hat. Die Daten sollen später beim Wiederaufbau helfen. Allein in Charkiw könnte es 500 Gebäude von historischem Interesse geben. Die Erfassung der Schäden könnte auch für spätere Strafprozesse gegen Russland nützlich sein.