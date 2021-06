Bilder sagen manchmal mehr als tausend Worte.

Ganz ohne Worte kommt das EM-Trikot allerdings auch nicht aus. Neben dem Ukraine-Umriss stehen patriotische Slogans, die übersetzt etwa: "Ruhm für die Ukraine, Ruhm den Helden" bedeuten.

In Moskau reagierten Politikerinnen und Politiker verärgert. Die Trikots seien unangemessen. Sie warfen der Ukraine vor, den Fußball zu politisieren. Ein Politiker schlug in einem TV-Interview vor, die russische Mannschaft könne mit Trikots auflaufen, auf denen das russische Reiches abgebildet sei - einschließlich Polen, die Ukraine und Finnland.



Die Fußball-EM läuft ab Freitag und geht bis zum 11. Juli in elf verschiedenen Städten.