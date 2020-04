In der Ukraine laufen immer noch Löscharbeiten in radioaktiv belasteten Waldstücken der Tschernobyl-Sperrzone.

Laut Katastrophenschutz ist die radioaktive Hintergrundstrahlung in den angrenzenden Gebieten der Region Kiew im Normbereich. Noch brennen etwa zehn Hektar Wald. Hier ein Video der Löscharbeiten.

Umweltexpertinnen und Experten macht vor allem Sorgen, dass durch die Feuer radioaktive Asche vom Boden aufgewirbelt werden könnte.

Die Feuer waren Samstag ausgebrochen. Die Polizei ermittelt gegen einen 27 Jahre alten Mann wegen Brandstiftung.

In Tschernobyl war am 26. April 1986 Block vier im sowjetischen Atomkraftwerk explodiert. Nach der Explosion wurden radioaktiv belastete Landstriche um die Atomruine gesperrt. Viele Menschen starben oder wurden schwer verletzt. Zehntausende wurden umgsiedelt. Eine radioaktive Wolke breitete sich in weiten Teilen Europas aus. Viele leiden bis heute unter strahlungsbedingten Krankheiten.