Bisher durften die Menschen in der Ukraine ihre Ackerflächen nicht verkaufen. Das will die Regierung jetzt offenbar ändern.

Präsident Wolodymyr Selenskyj will bis zum Jahresende den Markt öffnen und mit den Verkäufen Investoren anlocken. Zum Teil auch aus dem Ausland. Viele Ukrainer befürchten jetzt, dass die Regierung ihnen ihre Grundflächen wegnehmen will. Denn - der größte Teil des Ackerlandes gehört nicht dem Staat. Die Regierung hat zwar versichert, dass Ukrainer beim Landverkauf vor ausländischen Interessenten bevorzugt würden. Trotzdem hat es gegen Selenskyjs Pläne in Kiew schon Proteste gegeben.

Als die Ukraine noch Teil der Sowjetunion war, lag die Landwirtschaft in staatlicher Hand. Nach dem Zerfall der Sowjetunion erhielten alle, die in landwirtschaftlichen Betrieben arbeiteten, ein bisschen Land.