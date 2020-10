Forschende der ETH Zürich wollen Medikamente nur an ganz bestimmte Stellen im Gehirn bringen - und zwar mit Ultraschall. In der Fachzeitschrift Nature Communications berichten sie, dass sie dafür den Wirkstoff in kleine Fettbläschen verpackt haben. Die hängen wiederum an anderen Bläschen, die auf Ultraschall reagieren. Das Ganze wird ins Blut gespritzt und kommt von da ins Gehirn.

Ultraschall steuert den Wirkstoff an den Bestimmungsort

Danach hat das Forschungsteam den Kopf von außen mit schwachem Ultraschall bestrahlt, so dass sich die Bläschen an einer bestimmten Stelle im Gehirn ansammelten. Dann haben sie die Energie hochgefahren und die Bläschen zum Platzen gebracht, so dass der Wirkstoff freigesetzt wurde. Bisher wurde die Methode an Ratten getestet. Jetzt sind noch mehr Versuche in Tiermodellen geplant.