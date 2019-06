1,75 Millionen - so viele Unterschriften wurden dieses Jahr in Deutschland gesammtel, um ein "Rettet-die-Bienen-Gesetz" durchzusetzen.

Aber nicht nur die hübschen und allseits beliebten Bienen und Schmetterlinge brauchen unsere Hilfe, sondern alle Insekten. Dafür muss die Empathie der Menschen geweckt werden. Zwei Wissenschaftler schreiben im Fachmagazin Science, dass auch Forschende etwas dafür tun können. Sie müssen ihre Ergebnisse so präsentieren, dass alle sie verstehen können. Denn damit lokale, politische Initiativen entstehen, wie das Volksbegehren Artenvielfalt in Deutschland, müssen die Menschen klare Informationen finden. Außerdem braucht es mehr Forschung über einzelne Arten - beispielsweise würden Schmetterlinge anders auf die Klimaerwärmung reagieren, als Termiten. Also braucht es für verschiedene Insekten auch unterschiedliche Maßnahmen. Vor allem aber müsse die Forschung über Insekten in den Tropen intensiviert werden. Die Mehrheit der Insekten lebt zwar dort - wie es denen geht, ist aber kaum erforscht.