Wenn es darum geht, das Ergebnis von Wahlen vorherzusagen, liegen Fachleute immer wieder falsch.

Die Forschenden sagen, ihre Wahlprognosen seien sehr viel zutreffender gewesen, wenn die Testpersonen in Versuchs-Umfragen angeben sollten, welche Partei ihre Freunde und Verwandte wahrscheinlich wählen.



Sie meinen, dass Menschen die Einstellungen und Ansichten im Freundeskreis oder in der Familie sehr präzise einschätzen können – "social sensing" nennen sie das, also etwa "soziales Wittern". Erst diese Fähigkeit macht es laut den Forschenden möglich, dass wir uns an unser Umfeld anpassen, miteinander kommunizieren, zusammenarbeiten und von anderen lernen.



Das könne man einsetzen, um alle möglichen gesellschaftlichen Entwicklungen zu untersuchen - man würde dann quasi repräsentative Vertreter und Vertreterinnen für bestimmte Gruppen aussuchen und sie bitten, das Verhalten und die Gedanken von Personen in ihrem Umfeld zu beschreiben.