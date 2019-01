Jeder dritte EU-Bürger nimmt einen Anstieg von Antisemitismus in seinem Land wahr - in Deutschland sogar jeder zweite.

Das zeigt eine Eurobarometer-Umfrage, die in Brüssel veröffentlichte wurde. Gefragt wurde auch, ob EU-Bürger Antisemitismus grundsätzlich für ein Problem halten. Im Schnitt hat jeder Zweite mit Ja geantwortet. In einigen Ländern ist das Bewusstsein für Judenfeindlichkeit noch höher. In Deutschland sehen zwei Drittel der Bevölkerung Antisemitismus als Problem, in Frankreich rund 70 Prozent und in Schweden sogar gut 80 Prozent.

Insgesamt wurden mehr als 27.000 Menschen in allen 28 EU-Ländern befragt.