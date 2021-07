Genderneutrale Sprache wird ungefähr in jedem dritten Unternehmen in Deutschland genutzt - zumindest in der Außenkommunikation.

Intern gendert nur jedes vierte Unternehmen. Das geht aus einer Umfrage unter Personalleitenden hervor, die der Personaldienstleister Randstad und das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in München gemacht haben. Demnach gibt es in der Hinsicht keine Unterschiede zwischen verschiedenen Wirtschaftsbereichen. Aber: Größere Unternehmen nutzen deutlich häufiger genderneutrale Sprache als kleinere Unternehmen. Bei den größeren Unternehmen ist das Thema Diversität der Umfrage zufolge auch generell in den letzten Jahren relevanter geworden.