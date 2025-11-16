Männer in Führungspositionen sind in Deutschland zufriedener als Frauen in diesem Bereich.

Das zeigt eine repräsentative Umfrage der Wirtschaftsberatung EY. Männliche Manager fühlen sich auch stärker wertgeschätzt (82%) als ihre weiblichen Kolleginnen (72%) und motivierter (87% vs. 82% bei den Frauen). Bei beiden Geschlechtern ist mehr als die Hälfte der Meinung, dass sie mehr verdienen sollten (62% der Managerinnen und 56% der Manager).

Zwei Drittel der Manager glauben, dass Männer und Frauen in ihrem Unternehmen in Sachen Karriere die gleichen Chancen haben - bei den Managerinnen findet das nur gut jede Zweite. Dementsprechend sehen sich generell auch mehr Frauen (19%) als Männer (15%) mittelfristig in einem neuen Job bei einem anderen Unternehmen.

Eine Partnerin bei EY sagt, dass das Top-Management in den meisten Unternehmen noch immer vor allem aus Männern besteht. Wenn die sich des Problems nicht bewusst seien, stünden die Chancen schlecht, dass es für Frauen leichter wird, um Unternehmen aufzusteigen.