Was halten Menschen in Deutschland von Impfungen?

Dazu hat die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung jetzt eine großangelegte Untersuchung veröffentlicht. Rund 5000 Leute wurden befragt. Ergebnis: 77 Prozent der befragten Erwachsenen gaben an, dem Impfen "befürwortend" oder "eher befürwortend" gegenüberzustehen. 17 Prozent hatten Vorbehalte, sechs Prozent der Befragten lehnten Impfen ab.

Damit gibt es mehr Befürworter als 2012. Damals waren nur 61 Prozent für das Impfen. Allerdings ist auch die neue Umfrage nicht mehr so ganz frisch: Sie fand im Sommer 2018 statt.

Besonders aufgeschlossen gegenüber Impfungen sind laut Umfrage übrigens Menschen mit Kindern: Acht von zehn Elternteilen stehen ihnen positiv gegenüber. Nur fünf Prozent lehnen Impfungen ab.

Zustimmung heißt aber nicht in jedem Fall, dass die Menschen selbst alle empfohlenen Impfungen haben: Mehr als ein Viertel der Befragten gab an, in den vergangenen Jahren eine oder mehrere anstehende Impfungen ausgelassen zu haben. Als Gründe wurden zum Teil Angst von Nebenwirkungen genannt oder Zweifel daran, dass die betreffende Impfung wirklich schützt.