Heute vor 100 Jahren haben Frauen ihre ersten eigenen olympischen Spiele veranstaltet - aus Protest, weil die Männer sie im Profi-Sport nicht mitmachen ließen.

Der Südwestrundfunk hat mehr als 700 aktuelle Spitzen-Sportlerinnen dazu befragt, wo sie auch heute noch Defizite in Sachen Gleichberechtigung sehen. Ein Problem für sie ist zum Beispiel, dass nicht umfassend dazu geforscht wird, wie der Zyklus den Körper in Sachen Leistung beeinflusst. Möglicherweise kommt es während der Periode zum Beispiel öfter zu Bänderrissen. Die Frauen wünschen sich, dass das Thema Periode kein Tabuthema mehr ist und auch in der Trainer-Ausbildung angesprochen wird. Und dass Vereine hinter den Sportlerinnen stehen, wenn sie mal ein paar Tage kürzer treten. Ansätze dafür gibt es schon, zum Beispiel Vereine, bei denen Fußballspielerinnen ihren Zyklus in einer App eintragen und das Training entsprechend angepasst wird.

Als Problem sehen die befragten Spitzen-Sportlerinnen auch, dass ihr Äußeres oft eine Rolle spielt. Und viele wünschen sich mehr Unterstützung von ihren Vereinen, wenn sie schwanger werden. Die Umfrage ist nicht repräsentativ. Das bedeutet, die Aussagen lassen sich nicht auf alle Profisportlerinnen verallgemeinern.