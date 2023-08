Immer mehr Beschäftigte in Deutschland können sich offenbar vorstellen, ihren Job zu wechseln.

In einer Umfrage der Beratungsgesellschaft EY haben fast zwei Drittel der Befragten gesagt, dass sie theoretisch an einer neuen Arbeitsstelle interessiert sind. Knapp 40 Prozent sagten, dass ein neuer Job für sie gar kein Thema ist. Das sind so wenige wie noch nie seit 2015, also seitdem die Firma diese Umfragen macht.

Ein Forscher des Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung sagte der Deutschen Presse-Agentur dazu, dass der Arbeitsmarkt gerade wieder stärker in Bewegung kommt. Während Corona-Pandemie und Energiekrise hatten sich weniger Leute eine neue Arbeit gesucht und stärker auf Sicherheit gesetzt. Das normalisiere sich jetzt wieder.

"Vorstellen" heißt nicht "machen"

Aber: Auch wenn sich inzwischen mehr Menschen einen Jobwechsel vorstellen können, haben sich der Umfrage zufolge nur sechs Prozent aktiv nach einer neuen Stelle umgeguckt.

Unter anderem deshalb hält das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung solche Umfragen nur für bedingt aussagekräftig. Ob es am Ende tatsächlich zu einem Jobwechsel komme, hänge von verschiedenen Faktoren ab. Trotzdem kommt aus Sicht der Fachleute gerade wieder mehr Bewegung in den Arbeitsmarkt.