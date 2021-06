Er ist in den letzten Monaten zu unserem ständigen Begleiter geworden: der Mund-Nasen-Schutz.

Fast die Hälfte der Menschen in Deutschland will auch nach der Corona-Pandemie weiter eine Gesichtsmaske tragen, um sich vor Krankheiten zu schützen. Bei einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey gaben das fast 45 Prozent der Befragten an.

Vor allem ältere Menschen wollen nach der Pandemie weiter Maske tragen. Bei den Jüngeren gab die Mehrheit an, in Zukunft darauf zu verzichten. Und auch bei den Geschlechtern gibt es Unterschiede: Die befragten Frauen stehen dem langfristigen Maske tragen insgesamt positiver gegenüber als die Männer.

Maske als Schutz vor Krankheiten

Durch die Corona-Maßnahmen wie Maske tragen, Abstand halten und häufiges Hände waschen ist die Zahl anderer Infektionskrankheiten deutlich gesunken. Das gilt vor allem für Krankheiten, die wie das Coronavirus über Tröpfchen übertragen werden.

Letztes Jahr gab es zum Beispiel nur noch rund ein Drittel der Norovirus-Fälle von 2019. Die Grippesaison 2020/2021 fiel fast komplett aus.