Und da wollen sich die wenigsten Menschen in Deutschland einschränken, was die Geschenke angeht. Das hat eine repräsentative Studie der FOM-Hochschule ergeben. Daraus geht hervor, dass die Menschen im Schnitt wieder 520 Euro für Weihnachtsgeschenke einplanen - das ist so viel wie letztes Jahr und war damals so viel wie noch nie.

Die angespannte wirtschaftliche und politische Lage wirkt sich offenbar kaum auf die Weihnachtsgeschenke-Planung aus: Aber immerhin 8 Prozent wollen dafür dieses Jahr weniger ausgeben, weil sie Angst um ihre berufliche Zukunft haben; gut 20 Prozent, weil Benzin und Diesel so teuer geworden sind.

Bücher, Kleidung, Schuhe, Accessoires, Kosmetika, Parfums und Geld sind weiterhin die Top-Weihnachtsgeschenke in diesem Jahr. Am meisten Geld geben wir aber für Smartphones, Geldgeschenke, Reisen oder Freizeitaktivitäten aus. Und: Männer wollen ihre Geschenke auch in diesem Jahr tendenziell später besorgen als Frauen.