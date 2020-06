Der einsame Held im Schwarz-Weiß-Film steckt sich erst mal eine Zigarette an.

Klar, weil er einsam ist, würden jetzt Forschende der Universität Bristol sagen. Sie haben große Datenmengen mit genetischen Informationen und Umfrage-Ergebnissen ausgewertet. Heraus kam, dass Menschen, die sich einsam fühlen, eher mit dem Rauchen anfangen und auch mehr Zigaretten rauchen als nicht so einsame Menschen. Auch Aufzuhören fällt den Einsamen schwerer. In einer Umfrage haben zudem über zwei Millionen Menschen in Großbritannien gesagt, dass sie während des Corona-Shutdowns mehr geraucht haben als sonst.



Das ganze haben die Forschenden auch für Alkohol untersucht, dort konnten sie aber keinen klaren Zusammenhang zwischen Einsamkeit und mehr Alkoholkonsum feststellen.

Die Studie ist im Fachjournal Addiction erschienen.