Welche Karrierechancen haben wir in dem Unternehmen, in dem wir arbeiten?

Das kommt auch drauf an, aus welchen Verhältnissen wir kommen, zeigt zumindest eine große Umfrage der Boston Consulting Group, BCG. Raus kam: Im Schnitt kommen fast 30 Prozent der Angestellten aus einkommenschwächeren Familien. Bei den Führungskräften waren es nur sechs Prozent.

Laut der Unternehmensberatung hatten Mitarbeitende aus sozial benachteiligten Verhältnissen am häufigsten das Gefühl, auf der Arbeit nicht dazuzugehören. Nur ein Fünftel von ihnen gab an, im Job sie selbst sein zu können. Insgesamt bekommen der Umfrage zufolge Leute, die in finanziell schwierigeren Verhältnissen groß geworden sind, in Firmen weniger Unterstützung als andere.

Für die Analyse wurden letztes Jahr mehr als 27.000 Beschäftigte in 16 Ländern befragt - in Unternehmen, die mindestens 1.000 Mitarbeitende haben. Darunter Firmen aus Deutschland, China, den USA, Indien, Japan und Großbritannien.