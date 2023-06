Wie viel unserer Arbeitszeit verbringen wir eigentlich genau mit dem, was wir tun sollen?

Offenbar nicht genug, vor allem in Büros. In Deutschland haben Menschen, die im Büro arbeiten, das Gefühl, dass sie 30 Prozent ihrer Arbeitszeit verplempern. Das zeigt eine Befragung des Chat-Anbieters Slack. Dabei gaben viele an, dass sie einen Teil ihrer Arbeitszeit für Aufgaben verwenden, die "nicht direkt zu den Unternehmens- oder Teamzielen" beitragen.

Zeit vergeuden mit Meetings und Emails

Ähnliche Ergebnisse gab es in den USA, Großbritannien und Südkorea. Noch mehr Arbeitszeit wird aus Sicht der Befragten in Indien (43 Prozent) verschwendet, in Japan (37 Prozent) und Singapur (36 Prozent).

Weltweit wurden für die Studie mehr als 18.000 Menschen befragt, die allermeisten von ihnen arbeiten in Büros. Vor allem die Zeit in Meetings und Besprechungen nehmen einige der Befragten nicht als gut genutzte Arbeitszeit wahr und viele sagen, dass sie die vielen E-Mails stören.