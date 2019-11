Das schließt ein internationales Wissenschafts-Team aus einem Experiment. Die Forschenden haben Bilder von jeweils einem Tier und einem menschengemachten Objekt verschwommen übereinander gelegt - also zum Beispiel ein Bügeleisen und ein Hahn, ein Tisch und ein Pferd oder ein Eichhörnchen und ein Auto. Die Bilder wurden 20 Testpersonen vorgelegt, die alle in Städten leben. Sie sollten spontan sagen, was sie auf den Bildern erkennen.

Bügeleisen vor Hahn

Ergebnis: In den meisten Fällen sahen die Testpersonen die menschengemachten Objekte zuerst. Die Forschenden vermuten, dass das daher kommt, dass die Probanden und Probandinnen die künstlichen Objekte einfacher häufiger in ihrer Umgebung sehen. Denn das menschliche Gehirn verarbeitet neue Informationen häufig, indem es auf vergangene Erfahrungen zurückgreift. Das Leben in einer modernen, städtischen Umgebung beeinflusst also die Art und Weise, wie wir unsere Realität wahrnehmen.

Die Forschenden veröffentlichten ihre Erkenntnisse im Fachjournal Proceedings of the Royal Society B.