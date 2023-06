Jahrelang galten Breitmaulnashörner in der Demokratischen Republik Kongo als ausgestorben - jetzt leben dort wieder 16 Tiere.

Die Naturschutzorganisation African Parks hat die Nashörner per Flugzeug aus einem Nationalpark in Südafrika in den Garamba-Nationalpark im Norden des Kongo umgesiedelt. Wenn alles klappt, sollen weitere rund 50 Tiere folgen.

Einst Heimat der südlichen Unterart

Der Garamba-Nationalpark spielt eine wichtige Rolle für Nashörner. Hier wurden vor gut 15 Jahren die letzten Nördlichen Breitmaulnashörner in freier Wildbahn gesichtet - inzwischen gibt es nur noch zwei Weibchen in Gefangenschaft, Mutter und Tochter. Seit Jahren laufen Forschungsprojekte, die Unterart aus dem Labor heraus zu retten. Die jetzt umgesiedelten Nashörner gehören zur Unterart der Südlichen Breitmaulnashörner, die vor allem in Südafrika lebt. Von ihnen gibt es noch rund 16.000 Exemplare. Sie sind aber trotzdem bedroht, vor allem durch Wilderei.

Freude und Kritik an der Umsiedlung

Die Parkbetreiber im Kongo freuen sich darüber, dass es im Garamba-Nationalpark jetzt wieder Breitmaulnashörner gibt. Sie hoffen dadurch auch auf mehr Touristinnen und Touristen.