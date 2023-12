Die Firma Mattel hat eine bedeutende Cherokee-Anführerin als Barbie herausgebracht.

Wilma Mankiller war die erste weibliche Anführerin der Cherokee, sie führte sie bis 1995 und traf dabei auch mehrere US-Präsidenten. Sie setzte sich vor allem für Kinder des indigenen Stammes ein, für ihre Bildung und Gesundheitsversorgung auf dem Land.

Deshalb ehrt Mattel sie mit einer Barbie, in der Serie von inspirierenden Frauen. Dienstag ist dazu auch eine Zeremonie geplant, in Tahlequah in Oklahoma, wo die Cherokee-Nation ihren Hauptsitz hat. Der aktuelle Anführer des Stammes lobte die Spielzeugfirma dafür, dass mit einer Barbie an Wilma Mankiller erinnert wird.