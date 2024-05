Saudi-Arabien hat in den letzten Jahren seinen Einfluss in den Weltsport weiter ausgebaut.

Das Land investiert über seinen Staatsfonds Millionen im Golfsport, in der Formel 1, im Boxen und im Fußball. Jetzt gibt's den nächsten großen Deal im Tennis. Der saudische Staatsfonds ist da schon Namenssponsor der Weltrangliste der Männer - und sponsort in Zukunft auch die Weltrangliste der Frauen. Das hat die Damentennis-Organisation WTA bekannt gegeben. Schon seit ein paar Monaten ist klar, dass Saudi-Arabien in den nächsten Jahren auch die WTA Finals ausrichtet.

Am Sport-Engagement des Königreichs gibt es immer wieder Kritik. Viele werfen Saudi-Arabien vor, dass es damit von Menschenrechtsverstößen ablenken und sein Image aufbessern will. Die früheren Tennis-Weltranglisten-Spielerinnen Martina Navratilova und Chris Evert hatten deshalb die Tennis-Kooperation mit Saudi-Arabien kritisiert. In einem Gast-Artikel in der Washington Post hatten sie unter anderem darauf hingewiesen, dass die Frauenrechte in Saudi-Arabien missachtet werden.