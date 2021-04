Ein internationales Forschungsteam hat seine Studie zu einem umstrittenen Experiment veröffentlicht.

Die Forschenden um einen spanischen Wissenschaftler hatten vor zwei Jahren praktisch Menschen mit Affen gekreuzt – und zwar in einem Stammzellenexperiment in der Petrischale. Die Embryonen aus Affe und Mensch überlebten mehrere Tage. In der Studie beschreibt das Forschungsteam, dass das Experiment bei rund 130 Embryonen gelang. Die meisten entwickelten sich über zehn Tage, überlebten aber nicht länger als drei Wochen. Laut der Studie waren dafür erst Embryonen von Javaneraffen für sechs Tage gezüchtet worden, dann kamen menschliche Stammzellen dazu.

Das Experiment war ethisch sehr umstritten, wurde gleichzeitig aber wissenschaftlich als Erfolg gesehen. Denn vorher war es nicht gelungen, Zellen von Menschen zum Beispiel mit denen von Schweinen und Mäusen zu kombinieren und sie dann auch am Leben zu halten. Die Forschenden versprechen sich von den Experimenten Grundlagen, um irgendwann einmal menschliche Organe im Labor züchten zu können oder Therapien gegen Krankheiten an Zellen ausprobieren zu können.