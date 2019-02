Das Land Niedersachsen prüft deshalb, wie Lehrer und Eltern in Zukunft kommunizieren sollen. In Niedersachsen ist es aus Datenschutzgründen verboten, dienstliche Informationen über WhatsApp zu verschicken. Das Land will aber langfristig Wege finden, damit an Schulen datenschutzkonform und auf modernem Weg kommuniziert werden kann.

Laut einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur haben auch andere Bundesländer ihren Lehrern verboten, WhatsApp dienstlich zu nutzen - zum Beispiel Baden-Württemberg. In Nordrhein-Westfalen dürfen Lehrer mit Eltern und Schülern über Whatsapp keine sensiblen, personenbezogenen Daten austauschen. In einigen Bundesländern gibt es dazu gar keine Vorgaben. Das Bildungsministerium in Mecklenburg-Vorpommern hat seine Lehrer vor der Nutzung gewarnt, aber kein konkretes Verbot ausgesprochen.

WhatsApp steht unter anderem in der Kritik, weil der Messengerdienst auf das Telefonbuch der Nutzer zugreift.

Die Lehrergewerkschaft GEW sagt außerdem, dass die Nutzung solcher Dienste auch aus Arbeitsschutzgründen problematisch ist: Lehrerinnen und Lehrer müssten davor geschützt werden, permanent erreichbar zu sein.