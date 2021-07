In den Niederlanden ist ein Solar-Radweg in Betrieb gegangen.

Der Projektleiter sagt, dass er mit 330 Meter der längste der Welt sei. Eine spezielle Kunststoff-Oberfläche auf dem Weg ist lichtdurchlässig. Dadurch kommt Sonnenlicht bis zu den Sonnenkollektoren in dem Beton darunter. Die können den Angaben zufolge genug Strom erzeugen, um 40 Haushalte zu versorgen. Der Radweg kann so aber auch Strom für seine eigene Beleuchtung liefern. Der Solar-Radweg ist ein Pilotprojekt der Provinz Utrecht, die 2040 energieneutral sein will.

Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

Mit dem Projekt soll getestet werden, ob die doppelte Nutzung von Flächen auch in großem Stil möglich ist. Auf diese Weise müssten auf weniger Flächen in der Natur oder der Landwirtschaft Sonnenkollektoren aufgestellt werden. 2014 wurde der erste Solar-Radweg in den Niederlanden eingeweiht. Der ist allerdings nur 70 Meter lang.



Erste Solar-Radwege gibt es auch in Deutschland. Auf dem Bild oben ist der in Erftstadt zu sehen.