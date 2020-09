In seiner Rede bei der Generaldebatte der Uno-Vollversammlung hat Staatschef Xi Jinping angekündigt, dass sein Land bis zum Jahr 2060 Klima-neutral werden will. Demnach will China bis spätestens 2030 den Wendepunkt erreichen, nachdem die CO2-Emmissionen immer weniger werden. Xi hat sich auch noch einmal hinter das Pariser Klimaschutzabkommen aus dem Jahr 2015 gestellt.

China ist der weltgrößte Verursacher von Treibhausgasen und für rund ein Viertel des weltweiten Ausstoßes verantwortlich. Die Regierung in Peking hatte bisher noch nie ein konkretes Datum für Klimaneutralität genannt.

Deutschland und die Europäische Union wollen bis 2050 klimaneutral werden.