In Europa soll der Verkauf von vielen Mikroplastik-Produkten schrittweise verboten werden.

Die EU-Kommission hat ein Verbot erlassen. Das gilt für alle Produkte, bei denen das Mikroplastik zugesetzt wurde und die es bei Gebrauch wieder freisetzen. Die EU-Staaten und das Parlament haben schon zugestimmt.

In einem ersten Schritt dürfen ab Mitte Oktober Produkte wie Kosmetika mit losem Glitter oder Mikroperlen nicht mehr verkauft werden. Für andere Arten von Mikroplastik gibt es teils jahrelange Übergangszeiten, damit sich die Unternehmen umstellen können.

Laut EU-Kommission wird in Europa das meiste Mikroplastik von Sportanlagen in die Umwelt getragen. Dort liegt es zum Beispiel als Granulat auf Kunstrasen. Hier soll das Verbot nach acht Jahren greifen, damit genug Zeit bleibt, um auf Alternativen umzusteigen.

Das Verbot betrifft Plastikpartikel, die kleiner als fünf Millimeter, nicht löslich und schwer abbaubar sind. Auch Waschmittel oder Dünge- und Pflanzenschutzmittel sollen kein Mikroplastik mehr enthalten. Die Partikel reichern sich zum Beispiel in Tieren an und können so auch in Lebensmittel gelangen. Ziel ist, dass bis 2030 30 Prozent weniger Mikroplastik in der Umwelt landen.