Auf uns und in uns ist ziemlich viel los: Unzählige Mikroorganismen besiedeln unseren Körper, die zusammen unser ganz individuell zusammengesetztes Mikrobiom ausmachen.

Aber offenbar haben nicht nur Menschen, sondern auch Städte einen ganz eigenen Mikroben-Mix. Ein Wissenschaftsteam aus den USA hat in 60 Städten weltweit Abstriche von den Oberflächen in öffentlichen Verkehrsmitteln genommen, darunter London, New York, Rio de Janeiro und Tokio. Innerhalb von zwei Jahren kamen mehr als 4.700 Proben zusammen. Dann wurde bestimmt, welche Bakterien, Pilze, Algen und Viren es darin gab.

Dabei kam heraus, dass die Zusammensetzung der Mikroben in jeder Stadt ihren eigenen Charakter hatte - wie ein Fingerabdruck. Und der färbt dann auch wieder auf das Mikrobiom der Menschen vor Ort ab. Laut den Forschenden lässt sich anhand des Mikrobioms genau bestimmen, in welcher Stadt jemand lebt. Die Erkenntnis ließe sich in Ermittlungen einsetzen: An Hautabstrichen von Verdächtigen könne man nachweisen, ob sie sich in letzter Zeit in einer bestimmten Stadt aufgehalten hätten.

Außerdem hat das Forschungsteam bei seinen Untersuchungen fast 11.000 bisher unbekannte Viren und knapp 750 unbekannte Bakterienarten entdeckt. Die Fachleute wollen in Zukunft auch das Abwasser verschiedener Städte weltweit auf eine spezifische Zusammensetzung der Mikroorganismen untersuchen. Damit sollen vor allem potenziell krankmachende Viren schneller entdeckt werden.