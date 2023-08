Straßenlaternen, Gartenbeleuchtung, Reklametafeln:

Sie alle sorgen nachts für Licht, aber auch für Lichtverschmutzung. Damit Städte und Unternehmen Beleuchtung effizienter einsetzen können, ruft die Uni Bochum für den Herbst zum Lichterzählen auf.

Wer will, zählt dann mithilfe einer App, wie viele und welche Art von Lichtquellen es in der eigenen Straße, aber vielleicht auch in einem Gewerbegebiet gibt. Außerdem wird gezählt, wie viele Menschen dort zu dem Zeitpunkt überhaupt unterwegs sind und Licht brauchen.

Lichtverschmutzung ist zum Beispiel ein Problem für Tiere, die die Dunkelheit brauchen, oder auch für die Astronomie, um Sterne zu beobachten. Lichtverschmutzung wird zwar auch von Satelliten aus dem All aufgezeichnet - aber eher spät in der Nacht. Die Bochumer Forschenden wollen dagegen wissen, wie viel Licht am frühen Abend genutzt wird.