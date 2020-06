Das ist das Ergebnis einer Studie von Forschenden aus Großbritannien in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation. Deren Schätzungen zufolge sterben jedes Jahr weltweit mehr als vier Millionen Menschen an den Folgen von Luftverschmutzung. Für die Studie haben die Forschenden zwischen 2010 und 2016 Daten zur Luftqualität erhoben. Demnach ist die Luft in Ländern mit niedrigen bis mittleren Einkommen am schlechtesten, vor allem in Asien und Afrika südlich der Sahara. In manchen Regionen liegen die Werte sogar fünfmal so hoch wie von der WHO toleriert.

Feinstaub in der Luft kommt oft aus Fabriken, von der Landwirtschaft, vom Verkehr oder Kohlekraftwerken. In manchen Regionen tragen auch Sand, Müllverbrennung und Abholzung zur Luftverschmutzung bei.