Mikroplastik in der Natur ist ein weltweites Problem – als weit schädlicher gilt Nanoplastik, also noch kleinere Teilchen. Und auch die werden an immer entlegeneren Orten gefunden.

Ein Forschungsteam hat Nanoplastik jetzt auch in Eisbohrkernen vom Nordpol und vom Südpol entdeckt. Das hat die Forschenden vom Prinzip her nicht überrascht – sie konnten es nur erst jetzt nachweisen, weil erstmal neue Messmethoden entwickelt werden mussten. Eine Überraschung gab es aber doch: Denn in dem Bohrkern vom Südpol fand sich Nanoplastik in Schichten aus den 1960er Jahren, dabei gilt es als vergleichsweise neue Art der Umweltverschmutzung.

Eine Analyse der Plastik-Arten ergab, dass etwa die Hälfte von Plastik-Tüten und –verpackungen kommt, ein weiterer Teil von Plastik-Flaschen. In der Arktis handelte es sich bei einem Viertel der Partikel um Reifen-Abrieb, die gab es in der Antarktis aber fast gar nicht – wahrscheinlich weil die Region weit entfernt von bewohnten Gebieten liegt.

Nanoplastik kann die Zellen im menschlichen Körper schädigen und Entzündungen hervorrufen.