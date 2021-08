Obstbäume, Kaffeepflanzen, Raps... Damit diese Pflanzen sich vermehren können, brauchen sie Bestäuber - also Bienen, Wespen, Käfer, Fliegen oder Schmetterlinge, die die Pollen verteilen.

Ein internationales Forschungsteam unter Leitung der Uni Cambridge hat untersucht, welche Folgen es für den Menschen hat, wenn die Bestäuber weniger werden - und woran es eigentlich liegt, dass sie weniger werden. Der Hauptgrund dafür ist, dass der Lebensraum der Tiere zerstört wird - und dass in der Landwirtschaft oft Düngemittel und Pestizide eingesetzt werden und es statt einer Pflanzenmischung oft über große Flächen nur eine angebaute Pflanze gibt, also eine Monokultur.

Die Folgen von weniger Bestäubern haben laut den Forschenden großen Einfluss auf uns Menschen. Sie schreiben, dass in etwa zwei Dritteln der Welt die Ernten instabil werden. Die Region, die laut ihnen am meisten zu verlieren hat, ist Südamerika, weil dort Kaffee, Kakao und Soja in großem Stil angepflanzt und exportiert werden und weil dort viele Indigene leben, die auf bestäubte Pflanzen angewiesen sind. In China und Indien könnten Obst und Gemüse knapp werden.

Der Rückgang der Bestäuber ist bisher vor allem in reicheren Regionen wie Europa zu beobachten. Dort ist die Zahl der Bienenarten um 37 Prozent und die Zahl der Schmetterlingsarten um 31 Prozent zurückgegangen.