Plastik findet sich weltweit, an den entlegensten Orten. Jetzt haben Forschende nachgewiesen, dass auch Waldbäume Plastik über ihre Wurzeln aufnehmen.

Schweizer Forschende haben das in Experimenten nachgewiesen, bei der Birke, der Fichte und der Traubeneiche. Die meisten Plastik-Partikel ließen sich in den Wurzeln nachweisen, die Bäume hatten sie über das Wasser aufgenommen. Aber auch weiter oben im Baum fanden sich Spuren von Plastik, gerade bei der Birke. Dort war das Material auch in Blättern und vor allem im Stamm nachweisbar. Die Forschenden gehen davon aus, dass das Plastik über die Wasserleitungsbahnen der Pflanzen transportiert wird.

Was das genau für Auswirkungen hat, ist unklar. Es könnte dazu führen, dass Plastik im Wald weiter verbreitet wird. Frühere Untersuchungen an Zwiebeln deuten außerdem darauf hin, dass Nanoplastik die Wurzelzellen schädigt und das Wurzelwachstum hemmen kann.