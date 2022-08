Doch selbst in entlegenen Gebieten wie dem Hochland von Tibet ist das möglicherweise nicht mehr sicher. Ein Forschungsteam aus Stockholm und Zürich warnt in einem Umweltfachmagazin davor, dass Regenwasser weltweit zu viel Substanzen enthalten, die zu den sogenannten polyfluorierten Alkylsubstanzen gehören - kurz PFAS. Der Hauptautor der Studie sagt, wenn man die Trinkwasserrichtlinien aus den USA zugrunde legt, würde das Trinken von Regenwasser an allen untersuchten Messtationen als unsicher eingestuft werden.

PFAS sind unter anderem in vielen wasserabweisenden Textilien verarbeitet, in schmutzabweisenden Pfannen und in Feuerlöschmittel. Einige der mehr als 4700 Substanzen gelten unter anderem als krebserregend. Sie halten sich extrem lange in der Umwelt, weil sie schwer abbaubar sind.

Selbst bestimmte PFAS, die schon seit 20 Jahren nicht mehr hergestellt werden, sind weiterhin in Wasser- und Bodenproben nachweisbar. Etliche Fachleute sprechen sich grundsätzlich dafür aus, diese Art von mehrfach fluorierten Chemikalien durch weniger problematische Verbindungen zu ersetzen.