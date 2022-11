Mangroven sind wahre Überlebenskünstler.

Die Bäume wachsen oft an Küsten, wo ihre Wurzeln bei Ebbe freiliegen und bei Flut überschwemmt sind. Sie kommen mit Salzwasser, Sauerstoffmangel und offenbar auch mit Giftstoffen klar. Das zeigt eine Untersuchung von Forschenden in Australien. Die haben die Gesundheit von Mangroven in unmittelbarer Nähe einer Anlage zur Metallverhüttung untersucht.

Die Belastung des Bodens mit Arsen, Kupfer, Blei, Kadmium und Zink lag dort teilweise 150 mal höher, als die Gesundheitsbehörden eigentlich erlauben. Trotzdem sind die Bäume dort offenbar gesund und genauso leistungsfähig wie an unbelasteten Orten. Da sie die Schwermetalle aber aufnehmen und damit für andere Tiere und Pflanzen aus der Umwelt entfernen, leisten sie laut den Forschenden einen wichtigen Beitrag zum Schutz von Ökosystemen.

Mangroven sind wichtige Lebensräume für viele Tier- und Pflanzenarten. ihre Wurzeln sind außerdem wichtig, um Küsten vor Erosion zu schützen. Weltweit werden Mangrovenwälder aber immer wieder zerstört - unter anderem, um Bauland zu gewinnen.

Die Studie erscheint im Fachjournal Science of The Total Environment (DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.159503).