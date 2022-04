Sand ist ein wichtiger Rohstoff - zum Beispiel für Beton oder Asphalt.

Das Uno-Umweltprogramm Unep warnt aber in einem neuen Bericht , dass mittlerweile viel zu viel Sand abgebaut wird: bis zu 50 Milliarden Tonnen pro Jahr.

Damit hat sich der Sand-Verbrauch laut Unep in den letzten 20 Jahren verdreifacht - und das hat negative Folgen für Umwelt und Klima. Sandabbau in Küsten- und Flusslandschaften kann zum Beispiel dazu führen, dass die Ufer instabil werden und das Überschwemmungsrisiko steigt. Tiere verlieren ihren Lebensraum.



Unep fordert darum, weniger Sand zu verwenden und den Abbau in Küstenregionen generell zu verbieten. Alternativ könnte man Sand auch durch Recycling von Bauschrott gewinnen oder Erzsand aus dem Bergbau verwenden.