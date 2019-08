Eine kostenlose App liefert jetzt Infos über die Luftqualität an vielen Orten in Deutschland.

Das Umweltbundesamt hat die Software entwickeln lassen. Anhand von 300 Messstationen liefert die App Daten zu Feinstaub, Sticktoffdioxid und Ozon. Dazu gibt es Bewertungen von "sehr gut" bis "sehr schlecht" und Tipps, wie man sich je nach Messwert am besten verhält - etwa, ob man sich lange im Freien aufhalten sollte. Die Daten werden stündlich aktualisiert.

Im letzten Jahr waren laut Umweltbundesamt in 57 deutschen Städten die EU-Grenzwerte für Stickstoffdioxid überschritten. Das stammt in Städten vor allem aus Dieselabgasen. Deshalb gibt es unter anderem in Hamburg und Stuttgart Fahrverbote für ältere Diesel.