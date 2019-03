Das haben Forschende der Uni Nottingham bei einer Untersuchung in Großbritannien festgestellt. Sie haben Spermaproben von freiwilligen Spendern und von Hunden untersucht auf zwei chemische Verbindungen, einen phthalathaltigen Weichmacher (DEHP) und ein bestimmtes polychloriertes Biphenyl, abgekürzt PCB 153. Das ist zwar inzwischen verboten, ist aber immer noch weit verbreitet in der Umwelt. Beide Stoffe stecken unter anderem in Lebensmitteln und in Hausstaub.

Im Labor hat das Forschungsteam festgestellt, dass sowohl Menschen- als auch Hundespermien bei gängigen Konzentrationen der Umweltgifte beeinflusst wurden. Die Spermien waren zum Teil weniger beweglich und die Wahrscheinlichkeit war höher, dass das Erbgut in den Spermien beschädigt war. Für die Forschenden ist das ein Hinweis, dass Hunde sich eignen, um den Ursachen von menschlicher Unfruchtbarkeit nachzugehen.