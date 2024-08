Die Deutsche Umwelthilfe will erreichen, dass Autofahrerinnen und -fahrer mit einem SUV mehr Geld fürs Parken bezahlen.

Zu dem Zweck stellt sie in Städten bundesweit Anträge. Konkret geht es um höhere Gebühren für Anwohnerparkplätze. Die Umwelthilfe sagt, dass sie das inzwischen in über 320 Städten beantragt hat. Sie will erreichen, dass ein Anwohnerparkplatz in Zukunft mindestens 360 Euro im Jahr kostet - und die Preise dann steigen, je nach Fahrzeuggröße.

Vorbild für die Aktion ist die Stadt Paris. Da hatte eine Bürgerbefragung vor ein paar Monaten ergeben, dass eine Mehrheit für die Verdreifachung der Parkgebühren für SUVs ist. Laut Umwelthilfe haben sich danach auch bei ihr einige Tausend Menschen gemeldet, die höhere Parkgebühren für SUVs in ihrer Stadt fordern. Es gebe auch schon erste Erfolge: So hätten Aachen und Koblenz angekündigt, dass die Kosten für einen Anwohnerparkplatz in Zukunft von der Größe des Wagens abhängen sollen.