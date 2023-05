Fleisch müsste eigentlich teurer sein, weil die Tierhaltung die Umwelt belastet und dadurch zusätzliche Kosten verursacht werden.

Das sagt die Deutsche Umwelthilfe und hat jetzt eine Untersuchung vorgelegt, die dieses Argument untermauern soll. Die Umwelthilfe hat schätzen lassen, wie viele Umwelt-Kosten in Deutschland durch Milch- und Fleischproduktion entstehen. Also dadurch, dass zum Beispiel Nitrat aus Dünger und Gülle in Böden und ins Grundwasser kommt. Laut der Schätzung liegen die Kosten pro Jahr bei insgesamt 22 Milliarden Euro. Die Umwelthilfe sagt: Ein Liter Milch verursacht 29 Cent Extra-Kosten und ein Kilo Rindfleisch sogar mehr als 10 Euro. Die Organisation fordert deshalb, dass für Fleisch die Mehrwertsteuer von 7 auf 19 Prozent steigt.

Und für Obst und Gemüse sollte die Mehrwertsteuer wegfallen, damit die Leute eher das kaufen.