Greta Thunberg soll den skandinavischen Umweltpreis bekommen - sie will ihn aber nicht.

Gestern hat der Nordische Rat feierlich verkündet, dass er Thunberg dafür auszeichnen will, dass sie Millionen Menschen in aller Welt mobilisiert hat. Der Preis ist mit umgerechnet rund 47.000 Euro dotiert.



Kurz darauf schrieb Thunberg bei Instagram, dass sie sich zwar sehr geehrt fühle - aber die Klimabewegung keine weiteren Preise brauche. Stattdessen müssten Politiker und Machthaber anfangen, auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu hören.



Außerdem kritisierte sie die skandinavischen Länder, weil sie ihrem "guten Ruf" in Klimafragen nicht gerecht würden. Sie könnten zwar viel unternehmen, täten es aber nicht.



Der Nordische Rat ist das zentrale Forum der Region Skandinavien. Dazu gehören die Staaten Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland und Island, außerdem die weitgehend autonomen Gebiete Åland, Grönland und Färöer.