Das stickstoffhaltige Gas gerät zum größten Teil durch die Landwirtschaft in die Luft. Eine Studie im Fachmagazin PNAS zeigt jetzt, wie sich der weltweite Ammoniakausstoß seit 1980 entwickelt hat. Bis 2010 sind die Emissionen im Agrarsektor demnach um 80 Prozent gestiegen, was vor allem an mehr Nutztierhaltung und Überdüngung von Feldern liegt. Der Großteil des Ammoniaks kommt dabei aus dem Anbau von Weizen, Mais und Reis und der Haltung von Rindern, Hühnern, Ziegen und Schweinen.

Laut den Forschenden sind allein drei Länder für fast die Hälfte der Emissionen verantwortlich: China, Indien und die USA. Vor allem in China, aber auch in Indien wird unter anderem zu viel synthetischer Stickstoffdünger eingesetzt. Für Westeuropa sieht die Studie Fortschritte, dennoch sei auch hier der Ammoniakausstoß weiterhin zu hoch.