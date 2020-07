Vögel in Bäumen, Schlangen auf Böden - das kann man alles hören.

Und durch die Geräusche kann man Rückschlüsse auf den Zustand eines Ökosystems ziehen. Das haben britische Forschende getan. Über drei Jahre haben sie in fünf Ländern Naturgeräusche aufgenommen. Mit Hilfe der Aufnahmen haben sie dann festgestellt, welche Tiere in den Regionen leben. In einem zweiten Schritt erstellten sie akustische Fingerabdrücke und verglichen ähnliche Ökosysteme miteinander.

Einer der Studienautoren sagt, dass man so feststellen kann, welche Tiere wo leben, was es für ein Ökosystem ist und ob die Artenvielfalt ab- oder zunimmt. Zum Beispiel höre man, dass der Vogelgesang auf Palmölplantagen in Malaysia mittlerweile sehr eintönnig klinge. Das zeige, dass die Artenvielfalt dort abnimmt. Die Forschenden hoffen, dass sie mit ihrem Abhörgerät nicht nur den Zustand der Ökosysteme akustisch dokumentieren, sondern durch ihre Aufnahmen auch Wilderer aufspüren können.