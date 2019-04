Umweltverbände sagen das schon länger und auch Forschende der Universität Plymouth haben nach eigenen Angaben festgestellt, dass die sogenannten Bio-Plastiktüten nach drei Jahren im Boden oder im Meerwasser noch fast so stabil sind wie am Anfang. Das heißt: Sie verrotten nicht so schnell wie von den Herstellern behauptet. Außerdem enthalten biologisch abbaubare Kunststoffe Zusätze, durch die mehr Mikroplastik entsteht, das kaum mehr weiter abgebaut wird. Selbst Tüten, die als vollkommen kompostierbar verkauft werden, waren nach zwei Jahren in der Erde noch nicht verrottet.

Bioplastik raubt Ackerfläche

Das Umweltbundesamt und Verbände wie der Nabu, der BUND und Greenpeace führen noch mehr Gründe gegen die sogenannten Bio-Tüten an: Sie werden oft aus genmanipuliertem Mais hergestellt. Dadurch fehlten auch Ackerflächen für den Nahrungsanbau. Aus der Biotonne müssen sie aufwendig herausgesiebt werden, weil sie zu langsam verrotten, außerdem entsteht kein Humus. Werden die abbaubaren Tüten dagegen über die gelbe Tonne entsorgt, sinkt die Qualität des recycelten Kunststoffs.