Aber es würde wenig helfen, wenn die EU ihre Pläne umsetzt, Palmöl in Biosprit zu verbieten. Das schreibt ein Forschungs-Duo im Debattenportal The Conversation. Die beiden argumentieren, dass die EU nur einen kleinen Anteil auf dem Markt hat - im Fall von Indonesien geht nur ein Fünftel der Palmöl-Exporte in die EU. Der Einfluss eines Banns wäre damit gering. Indonesien könnte das Fünftel einfach an andere große Importeure verkaufen, zum Beispiel Indien oder China. Das wäre aber schlecht, weil Indien und China weniger Wert als die EU auf Nachhaltigkeit bei der Palmöl-Produktion legen.

Die Forschenden empfehlen, dass die EU statt einem Verbot lieber nachhaltigen Palmöl-Anbau fördern sollte. Zum Beispiel, indem für die Plantagen nicht mehr Wälder gerodet werden, sondern die Ölpalmen auf brach liegendem Land angebaut werden.