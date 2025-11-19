Feuchttücher sind manchmal eine Lösung - aber hintenraus meist ein Problem. Vor allem die mit Plastik.

Denn die verstopfen nicht nur die Kanalisation, sondern verschmutzen auch massiv die Umwelt. In England kommt deshalb bald ein Verbot. Ab 2027 sollen Feuchttücher mit Plastikanteilen - und das sind aktuell die meisten - nicht mehr verkauft werden.

Das britische Umweltministerium sagt, das Verbot soll Flüsse, Seen und Strände sauberer machen - und Tiere schützen. Wasser- und Abwasserversorger dürften sich auch freuen. Denn Feuchttücher sind fast immer dafür verantwortlich, wenn Fettberge die Kanalisation verstopfen. Aktuell sorgt das in England jedes Jahr für Reparaturkosten von rund 230 Millionen Euro.

Das Feuchttuch-Verbot betrifft nur England. In Wales sind sie schon verboten. Schottland und Nordirland wollen eigene Gesetze dazu verabschieden.