Das haben Forschende der Uni Colorado in Boulder rausgefunden. Sie haben in drei Entwicklungsländern Planspiele in Dörfern gemacht, und zwar in Indonesien, Peru und Tansania. Dort haben die Forschenden Dorfbewohner in kleine Gruppen eingeteilt. In den Gruppen sollten die Bewohner darüber entscheiden, wie viele Bäume aus einem gemeinschaftlichen Wald sie abholzen würden.

Im nächsten Schritt wurde den Gruppen mitgeteilt, dass es eine externe Organisation gibt, die ihnen Geld gibt, wenn sie keine Bäume fällen. In diesem Szenario machte es einen Unterschied, ob die Gruppe zur Hälfte aus Frauen bestand oder keine Frauen dabei waren. Gruppen mit Frauen entschieden sich eher gegen das Bäumefällen und verteilten das erhaltene Spielgeld gleichmäßiger in der Gruppe.

Diese Art von Planspiel kann auch in der Realität beim Umweltschutz helfen. In vielen Entwicklungsländern gibt es inzwischen Organisationen, die Dorfgemeinschaften Geld zahlen, wenn sie Wälder oder andere natürliche Ressourcen schonen. Die Studie dazu wurde in Nature Climate Change veröffentlicht.