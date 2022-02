Frieden kann manchmal unerwünschte Nebeneffekte haben.

So scheint in Kolumbien die Abholzung der Wälder zugenommen zu haben, nachdem vor rund sechs Jahren der Friedensvertrag zwischen den FARC-Rebellen und der Regierung geschlossen wurde – nach Jahrzehnten des Konflikts. Wie Forschende unter anderem aus Deutschland in einem Fachmagazin berichten, sind die Ursachen dafür je nach Region unterschiedlich. Demnach ist im kolumbianischen Amazonas-Gebiet die wachsende Viehzucht ein Haupttreiber der Abholzung, in den Anden-Wäldern ist es eher der Koka-Anbau.

Auch andere Studien hatten schon gezeigt, dass in Friedenszeiten der Druck auf die Wälder steigen kann. Die Forschenden hoffen, dass ihre Erkenntnisse helfen, den Schutz der kolumbianischen Tropenwälder zu verbessern. Sie wollen die Ursachen für die Abholzung jetzt noch detaillierter untersuchen.