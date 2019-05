Es erhitzt die Erdatmosphäre rund 30 mal so stark wie CO2, gemessen über einen Zeitraum von rund 100 Jahren. Die Idee von Forschern der Stanford-Uni klingt deshalb vielversprechend: Sie schlagen vor, Methan aus der Luft zu filtern und es in CO2 umzuwandeln. Methan entsteht unter anderem durch den Reisanbau und die Viehhaltung.

Weil es in der Luft aber wenig konzentriert vorkommt, ist es schwer herauszufiltern. Unmöglich ist es aber nicht. Die Wissenschaftler schlagen vor, dafür Filteranlagen aus Zeolith zu verwenden, ein kristallines Material unter anderem aus Aluminium, das Methan aufsaugen kann wie ein Schwamm. Das Methan könnte dann in weniger schädliches CO2 verwandelt werden. Wenn das gelingt, so die Forscher, dann könnte ein Sechstel der Ursachen für die Erderwärmung eliminiert werden. Die Studie ist in der Fachzeitschrift Nature Sustainability erschienen.