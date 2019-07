Forschungsergebnisse aus Großbritannien liefern aber jetzt Hinweise darauf, dass den Muscheln Lärm des Menschen zu schaffen macht - genauer: von Schiffen. Die Forschenden von zwei Unis in Edinburgh haben Muscheln aus Bänken vor Musselburgh in Schottland gesammelt. Im Labor spielten sie den Tieren den Sound von Schiffsmotoren vor und untersuchten Veränderungen in der Biochemie und im Verhalten der Miesmuscheln.

Ergebnis: Muscheln, die mit Motorenlärm beschallt wurden, nahmen zwölf Prozent weniger Sauerstoff auf als Muscheln, die Ruhe hatte. Außerdem filterten sie weniger Wasser, was sie Tiere normalerweise tun, um Nahrung aufzunehmen. Das könnte laut den Forschenden dazu führen, dass die Miesmuscheln mehr Energie verbrauchen und so langsamer wachsen. Sie wollen jetzt die langfristigen Effekte von Schiffslärm auf Miesmuschelpopulationen untersuchen.